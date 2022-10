Waste Management : rien à jeter ?

(Boursier.com) — Waste Management, le géant américain de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets, a publié pour son troisième trimestre des revenus de 5,07 milliards de dollars, contre 4,66 milliards un an avant. Le bénéfice des opérations a été de 942 millions, contre 806 millions un an plus tôt. Le résultat net s'est élevé à 639 millions, contre 538 millions pour la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice ajusté trimestriels atteint 645 millions de dollars soit 1,56$ par titre, contre 530 millions un an avant. Le consensus de Wall Street était de 1,51$ de bénéfice ajusté par action pour 5,05 milliards de ventes. Il est donc battu, le groupe confirmant sa belle résilience.