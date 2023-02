Waste Management rate le consensus

(Boursier.com) — Waste Management annonce pour son quatrième trimestre clos fin décembre 2022 des revenus de 4,93 milliards de dollars, contre 4,68 milliards un an avant. Le bénéfice net a été de 499 millions de dollars et le bpa dilué de 1,21$. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,3$. Le consensus était de 1,41$ de bpa ajusté et 4,97 milliards de dollars de revenus sur la période considérée. Le leader de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets en Amérique du Nord relève tout de même que les comptes annuels font ressortir une croissance à deux chiffres du bénéfice des opérations, du bénéfice net, ainsi que du bénéfice dilué par action.