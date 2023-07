Warren Buffett peut-il se réjouir de son dernier pari bancaire ?

(Boursier.com) — Capital One Financial, la banque de Virginie, également émettrice de cartes de crédit, sur laquelle la firme Berkshire Hathaway de Warren Buffett a récemment initié une position, a publié hier soir ses résultats financiers pour le deuxième trimestre. Pour cette période, Capital One a affiché un bénéfice ajusté par action de 3,52$ dépassant nettement le consensus de marché - voisin de 3,2$. Les revenus trimestriels ont dépassé les 9 milliards de dollars, mais ressortent légèrement inférieurs aux attentes de marché (consensus 9,1 milliards). Ils se comparent aux revenus de 8,2 milliards réalisés sur la période correspondante, l'an dernier. La firme a bénéficié sur la période de la hausse des taux et de son impact sur les revenus des crédits. Du côté des dépôts, la banque a très bien résisté et fait état sur la période d'une croissance de 12% à près de 344 milliards de dollars.

Rappelons donc que Berkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett, qui réorganise ses participations sur le segment financier depuis trois ans, avait construit une participation pour 954 millions de dollars et 9,92 millions de titres sur le dossier Capital One au premier trimestre clos fin mars. Le titre Capital One avait flambé en mai lors de la déclaration de cette participation nouvelle de Berkshire.