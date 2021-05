Warren Buffett mise gros sur Aon

Warren Buffett mise gros sur Aon









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme d'investissement du milliardaire Warren Buffett, a pris une belle participation au capital du courtier britannique en assurances Aon Plc, tout en réduisant par ailleurs ses parts sur Chevron ou Wells Fargo. Les derniers mouvements de Berkshire pour le premier trimestre montrent également un renforcement de la participation sur la chaîne de supermarchés Kroger.

Le conglomérat de Buffett a acquis plus de 4 millions de titres Aon pour un montant proche de 943 millions de dollars. Il augmente donc sa présence dans le secteur de l'assurance, où il était déjà très présent via notamment GEICO et General Re. Notons qu'Aon cherche à finaliser un deal avec son concurrent Willis Towers Watson.

La firme est en outre sortie de Synchrony Financial durant le trimestre passé, alors que ce pari représentant près de 700 millions de dollars en fin d'année dernière. La participation au capital de Wells Fargo a été réduite à 675.000 titres à fin mars.