Warren Buffett fait flamber TSMC

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) bondit de près de 10% avant bourse à Wall Street, alors que la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, vient de déclarer une participation de 4,1 milliards de dollar au capital du géant taïwanais de la fonderie de semi-conducteurs. Ainsi, les déclarations à la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine de Berkshire montrent que la firme détenait à fin septembre environ 60,1 millions des ADS (American depositary shares) de TSMC. Le mois dernier, le 'fondeur' de Taïwan avait livré ses meilleurs bénéfices en deux ans, tout en affichant par ailleurs des prévisions mitigées et en réduisant ses estimations 2022 de dépenses de capitaux à environ 36 milliards de dollars. Le groupe de Buffett ne semble donc pas intimidé par le fait que Taiwan Semi demeure soumis aux challenges de la chaîne d'approvisionnement et aux conditions économiques difficiles, dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale. Il faut dire que les perspectives ne sont pas si sombres pour TSMC, qui va travailler notamment sur certaines puces d'Apple.