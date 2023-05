Warren Buffett en renfort sur les bancaires Bank of America et Capital One

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett, a renforcé encore sa participation sur le dossier Bank of America au premier trimestre malgré la crise des banques régionales. Berkshire a aussi initié une nouvelle position sur Capital One Financial. A l'inverse, le conglomérat de Buffett a cédé pour 1,4 milliard de dollars de ses parts restantes de Bank of New York Mellon et d'US Bancorp...

Berkshire réorganise ses participations sur le segment financier depuis trois ans, mais Bank of America demeure l'une de ses principales participations. En dehors d'Apple, qui domine le portefeuille de Berkshire, les deux plus grosses participations de la firme de Buffett sont ainsi Bank of America pour 29,5 milliards de dollars et American Express pour 25 milliards de dollars. La participation sur Apple représente quant à elle 158 milliards de dollars, le critère de diversification n'étant visiblement pas essentiel pour le conglomérat. La firme d'Omaha possédait 915,6 millions de titres du groupe californien de Cupertino à la fin du premier trimestre.

Berkshire a aussi construit une participation pour 954 millions de dollars et 9,92 millions de titres sur le dossier Capital One au premier trimestre clos fin mars, et a ajouté 10,6 millions de dollars d'actions Ally Financial à son portefeuille. Berkshire a enfin vendu quelques actions Jefferies, pour à peine plus d'un million de dollars. La participation sur la banque Citigroup n'a pas été modifiée... Le dossier le plus réactif aux annonces est Capital One à Wall Street. Le titre de la banque de McLean, en Virginie, prenait 6% après bourse hier soir.

Selon les déclarations de la firme à la SEC, gendarme des marchés boursiers américains, Berkshire détenait 179,4 millions de titres pour 22% du capital de Bank of America en fin de premier trimestre, soit une hausse de sa position au capital mais une baisse de 4 milliards de dollars en valeur - avec la baisse des cours. "J'aime Bank of America et j'aime ses dirigeants", avait résumé sobrement Buffett lors de la dernière assemblée générale de Berkshire à Omaha, dans le Nebraska.

Dans ses déclarations dévoilées hier soir, Berkshire a aussi révélé une participation modeste de 41 millions de dollars sur le concepteur de boissons alcoolisées Diageo, connu pour ses marques Guinness ou Johnnie Walker. Hors secteur financier ici encore, la firme s'est débarrassée de sa participation au capital de TSMC (Taiwan Semi) en cédant ses 8,3 millions de titres restants du fait d'inquiétudes géopolitiques liées à la Chine.

Globalement, sur ce premier trimestre, Berkshire était vendeur net d'actions. La firme a ainsi acquis pour moins de 3 milliards de dollars d'actions et en a vendu pour 13,3 milliards de dollars. La plus grosse cession US concerne un le dossier du groupe pétrolier Chevron (35 millions de titres vendus et 132 millions restants), mais Berkshire possède encore 23,7% du capital d'Occidental Petroleum, conservant une forte exposition sur le segment.

Parmi les autres éléments marquants pour Berkshire au premier trimestre, la firme a continué de réduire sa participation au capital du géant des jeux vidéo Activision Blizzard à 49,4 millions de titres, après avoir pris cette participation juste avant l'offre de rachat de Microsoft. Le groupe de Buffett a aussi allégé à 40 millions de titres son investissement sur General Motors.

En revanche, la firme a investi 8,2 milliards de dollars pour porter sa participation de 38,6% à 80% du capital de la chaîne nord-américaine de relais routiers Pilot Travel Centers, non cotée. Berkshire a terminé le premier trimestre avec un niveau de cash et équivalents de 130,6 milliards de dollars.

Le rapport d'hier ne mentionne par la cession par Berkshire de plus de la moitié de sa participation dans le constructeur chinois de voitures électriques BYD. Ces ventes ont généré plusieurs milliards de dollars mais ont été déclarées à la bourse de Hong Kong. Au dernier décompte, la participation de Berkshire sur BYD était encore de plus de 3 milliards de dollars.