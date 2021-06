Warner Music s'offre David Guetta

Warner Music s'offre David Guetta









(Boursier.com) — Très beau coup réalisé par Warner Music Group. Le géant américain de la musique a signé un accord avec David Guetta pour s'offrir le catalogue des deux dernières décennies du DJ ainsi que ses enregistrements futurs. Le montant financier du deal n'a pas été dévoilé mais le 'Financial Times' évoque une somme supérieure à 100 millions de dollars.

"Cet accord a pour but d'avoir les meilleures personnes autour de moi afin de garantir que je puisse continuer à innover avec de nouveaux projets passionnants, tout en travaillant sur mon vaste catalogue et en continuant à construire ma carrière", a déclaré David Guetta. Parmi les DJ les plus célèbres de la planète, David Guetta a vendu quelque 50 millions de disques et compte plus de 14 milliards de 'streams' à son actif.