Warner Music Group résiste, malgré les pertes

(Boursier.com) — Warner Music prend 1% ce mardi à 30,2$ sur le Nasdaq. Le groupe a publié ce jour une perte plus lourde que prévu pour le trimestre clos, mais ses revenus ont dépassé les attentes. La maison-mère d'Atlantic Records, de Warner Records et d'Elektra Records, qui compte parmi ses artistes Ed Sheeran, Bruno Mars, Cardi B et Katy Perry, s'est réintroduite à Wall Street en juin. Sur le trimestre clos, la perte nette est ressortie à 519 millions de dollars et 1,03$ par action, contre un profit de 14 M$ un an avant. Les revenus ont chuté de 5% à 1,01 Md$. Le consensus FactSet était d'une perte de 2 cents par titre pour 980 M$ de revenus.