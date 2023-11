Warner Music Group : historique ?

(Boursier.com) — Warner Music Group a franchi le cap des 6 milliards de dollars de revenus trimestriels pour la première fois de son histoire. Sur le trimestre clos fin septembre 2023, quatrième trimestre fiscal, les revenus se sont améliorés ainsi de 6%, ou 5% à devises constantes, tandis que le bénéfice net a représenté 154 millions de dollars contre 150 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice par action a été de 29 cents. Sur l'exercice, les revenus ont progressé de 2% en données consolidées et de 4% à devises constantes. Le bénéfice net a été de 439 millions de dollars contre 555 millions un an auparavant. Le groupe évoque l'accélération de croissance dans le streaming au quatrième trimestre et la solidité confirmée dans l'édition musicale.