Warner Bros.Discovery : lourdes pertes, le titre décroche

(Boursier.com) — Warner Bros.Discovery perd plus de 6% dans les échanges avant Bourse à New York. La firme a essuyé une grosse perte trimestrielle alors même que son activité DTC, ou streaming, a réalisé un bénéfice pour la toute première fois et devrait être rentable en 2023, soit un an plus tôt que prévu. Le conglomérat américain spécialisé dans les médias et divertissements a essuyé un déficit net de 1,1 milliard de dollars soit 44 cents par titre (-4 cents de consensus), pour un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. L'Ebitda ajusté a atteint 2,6 Mds$ contre 2,75 Mds$ de consensus. La société a terminé le trimestre avec 97,6 millions d'abonnés streaming, en hausse de 1,6 million par rapport aux trois mois précédents. Lourdement endetté, Warner Bros.Discovery tente de restaurer son bilan en réduisant ses dépenses, notamment en licenciant des milliers d'employés.