Warner Bros. Discovery de nouveau sanctionné, après des pertes massives

(Boursier.com) — Warner Bros. Discovery perd du terrain avant bourse à Wall Street, après des résultats en demi-teinte pour son quatrième trimestre. Le groupe a dévoilé pour la période un Ebitda ajusté de 2,6 milliards de dollars, en ligne avec le consensus FactSet. Les revenus ont en revanche déçu, s'établissant à 11 milliards de dollars contre 11,2 milliards de consensus. La perte ajustée par action ressort plus lourde qu'attendu. Le nombre total d'abonnés DTC a augmenté de 1,1 million, mais le consensus se situait à 1,6 million. Le géant des médias vise 3,5 milliards de dollars de synergies et d'économies de coûts au cours des deux prochaines années, dont 750 millions de dollars en 2022 et 2 milliards de dollars en 2023. Sur le trimestre clos fin décembre, le groupe affiche une perte nette de de 2,1 milliards, après un déficit de 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre.

Le DG David Zaslav estime qu'après sa restructuration majeure, le groupe va pouvoir se concentrer sur la construction et la croissance des activités. Le management constate "une forte dynamique dans toute l'entreprise".