Walt Disney : vers une fusion de Disney+ et Hulu ?

(Boursier.com) — Walt Disney, le géant américain des médias et du divertissement, envisagerait de fusionner Hulu et Disney+, indique le LA Times. Dans une interview, Robert Chapek, patron du groupe, a expliqué au LA Times : "Lorsque vous demandez à nos consommateurs Disney+ la première chose qu'ils veulent, oui, ils veulent plus de Marvel. Oui, ils veulent plus de Star Wars. Mais une chose qu'ils veulent vraiment, c'est plus de divertissement général. Et une fois que nous rachèterons la participation de Comcast, nous pourrons répondre à des questions comme celle-ci pour savoir si nous le gérons davantage comme nous l'avons fait en Europe, où il y a une vignette à six marques sur Disney+, si nous le gérons comme un 'doux paquet', c'est ce que nous avons maintenant, ou si nous passons à un 'paquet dur' à l'avenir... Le consommateur dicte essentiellement tout". Chapek a aussi précisé au LA Times qu'il pensait que l'activité cinématographique se reprendrait, mais pas au niveau d'avant la pandémie, et qu'elle serait probablement axée sur les superproductions.

Le Financial Times précise pour sa part que Chapek a repoussé un appel de l'investisseur activiste Dan Loeb à vendre ou scinder ESPN. Loeb aurait reconnu ensuite l'intérêt du réseau de sport pour accompagner la croissance future du groupe.