Walt Disney : une situation très compliquée en Chine

(Boursier.com) — Walt Disney fait face à des obstacles pour sortir des films en Chine au milieu de controverses politiques. Selon le Wall Street Journal, les responsables de la distribution ont déclaré que le film Marvel 'Eternals' devait sortir début novembre, mais que l'incertitude entourait sa sortie en Chine, après que la réalisatrice chinoise du film, Chloé Zhao, a récemment été critiquée pour ses commentaires concernant la Chine remontant à 2013. Une personne proche du dossier indique que Disney a soumis des films inédits aux autorités chinoises pour examen, mais n'a pas encore reçu de réponse sur plusieurs titres, dont 'Eternals'. En dehors d'Eternals', un autre film Marvel 'Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux", n'avait pas encore obtenu de sortie chinoise, tandis que l'année dernière 'Mulan' avait connu un sort similaire après les révélations concernant l'envoi d'équipes de tournage dans une province controversée et des plaintes de spectateurs à propos d'inexactitudes historiques.

Selon le WSJ, une théorie expliquant pourquoi 'Shang-Chi' n'avait pas encore obtenu de date de sortie serait la découverte de commentaires faits en 2017 par l'acteur principal du film, Simu Liu, lorsqu'il a désigné la Chine comme un pays où les gens mourraient de famine. En outre, des mois se sont écoulés sans qu'aucune réponse ne soit reçue concernant 'Black Widow' de Disney, ou de nombreux autres films tels que 'Space Jam: A New Legacy' et 'Snake Eyes'. Les responsables de la distribution affirment que les titres vieux de plusieurs mois n'ont pas encore été visionnés par les censeurs, et notent que la Chine a également récemment remanié son 'bureau du film', ce qui a retardé davantage les décisions. Disney et les autres studios pourraient potentiellement perdre des centaines de millions de dollars de recettes au box-office, en plus de fans chinois, qui pourraient se désintéresser de l'univers des super-héros Marvel s'ils ne pouvaient pas regarder des films comme 'Shang-Chi' et 'Les Éternels'.