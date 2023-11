Walt Disney : un flop historique !

(Boursier.com) —

'The Marvels', la dernière production Marvel de Walt Disney mettant en scène les super-héroïnes Captain Marvel et Miss Marvel, n'a généré que 47 millions de dollars au box office nord-américain (US et Canada) durant son week-end de lancement, soit le plus faible premier week-end historique pour un film de l'univers cinématographique Marvel. Bloomberg croit savoir que le studio envisageait pour sa part 60 millions de dollars de recettes. Dans le monde, le film a généré des recettes de lancement de 110 millions de dollars. Marvel Studios compte plus d'une trentaine de films à son actif qui ont rapporté 30 milliards de dollars de recettes cumulées, et ce depuis l'Iron Man de 2008. Néanmoins, les dernières productions n'ont généralement pas rencontré le succès escompté, et le studio fait partie des gros chantiers de Bob Iger, patron emblématique de Disney qui vient de reprendre la direction du groupe.