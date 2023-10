Walt Disney : un activiste de renom entre dans la danse

(Boursier.com) — Walt Disney évolue dans le rouge pour l'heure avant bourse à Wall Street. Pourtant, selon le Wall Street Journal, le fonds Trian Fund Management de l'activiste Nelson Peltz aurait accru sa participation au capital du géant du divertissement et devrait demander plusieurs sièges au conseil d'administration. L'un des sièges concernerait Peltz en personne, qui signifierait ainsi son implication. Le WSJ indique que Trian est désormais l'un des principaux actionnaires de Disney avec une participation d'un montant de plus de 2,5 milliards de dollars. L'activiste détiendrait ainsi plus de 30 millions de titres Disney, contre 6,4 millions environ en fin de deuxième trimestre. Selon des personnes familières de la question citées par le Wall Street Journal, Trian jugerait le titre Disney significativement sous-évalué et estimerait que le groupe aurait besoin d'un conseil d'administration "plus concentré". En février, Peltz avait abandonné ses plans pour un siège au conseil, après que Disney eut fait état de projets de réductions d'effectifs portant sur 7.000 postes.