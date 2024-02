Walt Disney : un accord judicieux avec Sony ?

(Boursier.com) — Walt Disney transfère la majorité de ses activités DVD et Blu-ray aux États-Unis et au Canada à Sony, selon Bloomberg. Des personnes au courant de la transaction affirment ainsi que Disney est en train de faire évoluer son activité de médias physiques vers un modèle sous licence, qui permettra à Sony de fabriquer et de vendre les disques. Disney aurait donc scellé cet accord pour que Sony Group Corp. reprenne la majeure partie de ses ventes de DVD et de Blu-ray aux États-Unis et au Canada, sortant ainsi d'une activité qui a considérablement décliné ces dernières années. Selon le modèle sous licence considéré, Sony commercialisera et distribuera les disques aux détaillants. Les sources de Bloomberg ont demandé à ne pas être identifiées, les discussions étant privées.