Walt Disney supprime 7.000 emplois, le titre flambe à Wall Street

(Boursier.com) — Walt Disney grimpait hier soir à Wall Street, après bourse, suite à l'annonce de résultats supérieurs aux attentes et de plans de réductions d'effectifs affectant 7.000 personnes. Le retour de Bob Iger à la tête du géant des médias et du divertissement s'avère donc mouvementé, puisque Disney dévoile une réorganisation majeure comprenant des licenciements massifs et la création de trois segments clés d'activité, Disney Entertainment, ESPN et Disney Parks, Experiences & Products. Les économies de coûts sont attendues à 5,5 milliards de dollars mais ne toucheront pas les contenus, selon le groupe. "Cette réorganisation se traduira par une approche plus rentable, coordonnée et rationalisée de nos opérations, et nous nous engageons à gérer nos activités plus efficacement, en particulier dans un environnement économique difficile", a déclaré Iger. "Bien que cela soit nécessaire pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, je ne prends pas cette décision à la légère". De plus, Iger a déclaré que Disney avait demandé au conseil d'administration de rétablir le dividende d'ici la fin de l'année civile. Les paiements avaient été arrêtés brusquement pendant la pandémie.

Walt Disney a enregistré un bénéfice net du premier trimestre fiscal de 1,28 milliard de dollars, ou 70 cents par action, pour des ventes de 23,5 milliards de dollars, contre 21,8 milliards de dollars il y a un an. Après ajustement des charges de restructurations, de l'amortissement et d'autres effets, Disney a déclaré un bénéfice de 99 cents par action, contre 63 cents par action il y a un an. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 78 cents par action sur des revenus de 23,44 milliards de dollars. "Après un premier trimestre solide, nous nous lançons dans une transformation importante, qui maximisera le potentiel de nos équipes créatives de classe mondiale et de nos marques et franchises inégalées", a déclaré Iger, revenu en tant que DG en novembre pour remplacer Bob Chapek. "Nous pensons que le travail que nous faisons pour remodeler notre entreprise autour de la créativité, tout en réduisant les dépenses, conduira à une croissance et à une rentabilité soutenues pour notre activité de streaming, nous positionnera mieux pour faire face aux perturbations futures et aux défis économiques mondiaux,

et créer de la valeur pour nos actionnaires".

Du côté du service de streaming Disney+, le nombre d'abonnés a progressé de 24% en glissement annuel à 161,8 millions, mais le consensus était de 162,7 millions et ce nombre d'abonné était de 164,2 millions sur le trimestre antérieur, ce qui représente un premier déclin séquentiel. Le nombre total d'abonnés sur Disney+, Hulu et ESPN+ a augmenté de 19% d'une année sur l'autre pour atteindre 234,7 millions, contre un consensus de 236,3 millions.