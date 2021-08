Walt Disney : streaming et réouverture de l'économie dopent les comptes

(Boursier.com) — Walt Disney bondissait hier soir de près de 6% post-clôture à Wall Street suite à la publication de ses comptes trimestriels, marqués par une belle performance dans le streaming avec Disney+, mais aussi par la reprise des activités traditionnelles. Sur le troisième trimestre fiscal 2021, le géant américain du divertissement a affiché un bénéfice ajusté de 80 cents par titre, très nettement supérieur au consensus de marché (55 cents), pour des revenus en vive croissance de plus de 40% à 17,02 milliards de dollars (consensus 16,8 milliards). Le bénéfice net des opérations poursuivies a été de 923 millions de dollars et 50 cents par titre, contre une perte de 4,7 milliards un an plus tôt, au coeur de la pandémie.

Ainsi, Walt Disney a affiché ses meilleurs résultats depuis la pré-pandémie. Pour ce trimestre clos début juillet, Disney+, Hulu et ESPN+, les services online sur abonnement du groupe, ont collectivement gagné 15 millions de nouveaux abonnés, pour un total proche de 174 millions. Disney+ pointe à 116 millions d'abonnés payants en fin de trimestre, ce qui ressort supérieur aux attentes (115 millions). Les parcs se sont également réveillés, avec l'assouplissement des restrictions, leurs revenus ayant progressé pour la première fois en cinq trimestres, à plus de 4,3 milliards de dollars, pour un bénéfice de 356 millions. L'unité distribution médias et divertissement a toutefois vu son bénéfice opérationnel régresser d'un tiers à 2 milliards avec les coûts de programmation. La division DTC (direct to consumer) comprenant Disney+ reste déficitaire de 293 millions de dollars avec les investissements, mais cette perte est réduite de moitié.