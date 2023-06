Walt Disney : sous surveillance après une dégradation de broker

(Boursier.com) — Walt Disney est surveillé de près ce jeudi à Wall Street, attendu en léger retrait, alors que le broker KeyBanc a abaissé son conseil sur la valeur de "surpondérer" à "pondération en ligne" dans la foulée de l'annonce du départ de la directrice financière Christine McCarthy, pour, officiellement, "raison médicale familiale". Cette dernière a en effet été une "dirigeante clé" de Disney pendant plus de deux décennies. Selon différentes sources de presse, McCarthy se serait opposée au directeur général de Disney, Robert Iger, et à d'autres cadres supérieurs au sujet de la stratégie du groupe, y compris le montant que Disney dépense pour le contenu et la restructuration récente qui, selon elle,ne serait pas allée assez loin pour rationaliser l'entreprise...

En février dernier, Iger avait réorganisé la société et créé trois unités principales, une pour les parcs à thème et les produits de consommation, une autre pour ESPN et une unité Disney Entertainment hébergeant les opérations cinématographiques et télévisuelles, ainsi que les services de streaming Disney+ et Hulu. McCarthy aurait fait pression pour que l'unité Disney Entertainment soit davantage consolidée afin d'améliorer les marges bénéficiaires et de donner à Disney une structure plus légère plus proche de Netflix, la mettant en désaccord avec la direction de l'unité.

Kevin Lansberry, actuellement vice-président exécutif et directeur financier de Disney Parks, Experiences and Products, entrera en fonction en tant que directeur financier par intérim à partir du 1er juillet...