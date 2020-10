Walt Disney se réorganise autour du streaming, Wall Street apprécie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'action Walt Disney a bondi de 3,2% mardi à Wall Street, terminant à 128,96$, au lendemain de l'annonce d'une vaste réorganisation de ses activités médias et divertissement, destinée à accélérer la croissance de sa plateforme Disney+ de streaming vidéo.

Le géant américain du divertissement a indiqué que le développement et la production de programmes seront désormais distincts de la distribution, ce qui permettra au groupe de mieux répondre aux attentes du marché. Les studios, le divertissement général et les sports seront regroupés dans une division, la distribution et la vente dans une entité séparée. Les équipes créatives développeront et produiront des programmes pour le streaming et les plateformes traditionnelles. La distribution décidera de la répartition des contenus.

La décision intervient alors que l'investisseur activiste Daniel Loeb a appelé le groupe à renoncer à son dividende et à doubler ses investissements dans les contenus de streaming. Disney+ a été lancé en novembre et a déjà dépassé son objectif, avec plus de 100 millions d'abonnés en streaming dans le monde à Disney+, Hulu et ESPN+.

En comparaison, Netflix (+2,6%) affiche 193 millions d'abonnés, cette base ayant été constituée en 13 ans. Bob Chapek, directeur général de Disney depuis février, a affirmé l'intention du groupe de renforcer ses investissements dans les contenus. En séparant la gestion des contenus de la distribution, le groupe entend se rendre plus efficace et agile, en phase avec les attentes des consommateurs et leurs préférences. Chapek ajoute sur CNBC qu'il y aura des suppressions de postes dans le cadre de la centralisation de certaines fonctions.

Alan Horn et Alan Bergman continueront à diriger les studios, comprenant les franchises Marvel, Star Wars, Pixar (...). Peter Rice prendra la tête des programmes de divertissement général et Jimmy Pitaro dirigera les sports.

Dan Loeb a salué hier la décision de Disney de se réorganiser et son intention d'investir lourdement dans l'activité pour "prospérer dans la nouvelle ère du divertissement".