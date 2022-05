Walt Disney : résultats en demi-teinte, mais le streaming reste dynamique

(Boursier.com) — Walt Disney a publié mercredi soir après la clôture de Wall Street des comptes trimestriels en demi-teinte, avec des profits et des ventes inférieurs aux attentes, mais une hausse plus importante que prévu des abonnés à ses services de vidéo en streaming. A Wall Street, le titre Disney a d'abord réagi positivement à cette publication, gagnant jusqu'à 5% dans les cotations post-séance, avant de se retourner et de perdre 2,6%...

A la fin mars, le nombre d'abonnés au service de streaming Disney+ a atteint 137,7 millions en hausse de 7,9 millions par rapport au trimestre précédent. Pour l'ensemble de ses services de streaming ( Disney+, ESPN+ et Hulu), Disney a fait état de plus de 205 millions d'abonnés. Les analystes s'attendaient à 135,07 millions d'abonnés à Disney+ et à 204,4 millions d'abonnés au total. Le groupe a précisé que le streaming (qui exige de gros investissements) dégagerait ses premiers bénéfices lors de l'exercice 2024.

Ces chiffres contrastent avec ceux de Netflix, qui a perdu des abonnés au premier trimestre en raison de l'inflation, de la guerre en Ukraine et de la concurrence accrue. Le titre Netflix a plongé de plus de 50% depuis cette annonce du 19 avril dernier...

Pour le trimestre achevé le 2 avril (le 2e trimestre fiscal du groupe), Walt Disney a dégagé un bénéfice net de 470 millions de dollars, en baisse de 48% sur un an. Après ajustements comptables, le bénéfice net par action a atteint 1,08$, contre 79 cents un an plus tôt (+37%), mais inférieur au 1,19$ par action attendu par les analystes.

Les ventes du géant américain des loisirs ont bondi de 23% à 19,25 milliards de dollars, mais le consensus du cabinet FactSet tablait sur 20,05 Mds$. Le groupe a expliqué que le chiffre d'affaires a été amputé d'un milliard de dollars en raison d'une pénalité liée à l'annulation d'un contrat en cours avec un partenaire.

Dans un communiqué, le directeur général de Walt Disney, Bob Chapek, s'est félicité de ces "résultats solides au 2e trimestre, dont des performances fantastiques pour les parcs à thème américains et la poursuite de la croissance de nos services de streaming".

Profitant de la levée des restrictions sanitaires, les revenus des parcs à thème ont plus que doublé par rapport à 2021 à 6,65 Mds$ contre 3,17 Mds$ un an plus tôt, et mieux que les 6,3 Mds$ attendu par le consensus.