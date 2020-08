Walt Disney : résultats contrastés, mais le streaming monte en puissance

(Boursier.com) — Walt Disney, le colosse américain du divertissement, a annoncé hier soir des comptes mitigés au titre de son troisième trimestre fiscal. Néanmoins, le groupe est parvenu à dégager un bénéfice ajusté par action supérieur aux attentes, à 8 cents par titre contre 64 cents de déficit anticipé. Le groupe a passé une charge voisine de 5 milliards de dollars du fait de la pandémie. La crise du Covid-19 a par ailleurs plombé de 3,5 milliards les profits opérationnels des parcs. Bob Chapek, CEO, évoque un impact sans précédent de la pandémie. Le service de streaming Disney+ dispose en revanche, à ce jour, de 60,5 millions de clients payants, ce qui constitue un motif de satisfaction. En tenant compte des abonnements Hulu et ESPN+, Disney a donc attiré sur ses terres plus de 100 millions de clients streaming dans le monde, contre 193 millions pour le leader Netflix. Disney n'entend pas en rester là et devrait poursuivre son offensive à l'international avec le service de streaming Star.

Disney s'adapte à la crise. Le groupe a surpris hier soir en annonçant la sortie de Mulan sur Disney+ le 4 septembre pour 30$ et au cinéma sur les marchés où son service de streaming n'est pas disponible. Le groupe avait auparavant annoncé fin juillet le report de la sortie du long-métrage Mulan à une date indéterminée. Face à la crise du coronavirus, le groupe avait aussi précisé que les nouvelles moutures d'Avatar et de Star Wars sortiraient avec un an de retard, en décembre 2022 puis décembre 2023.

Pour le trimestre clos, l'activité parcs et produits consommateurs a affiché une perte opérationnelle de 1,96 milliard. Les réseaux médias ont en revanche réalisé un profit opérationnel en vive croissance de 48% à 3,15 milliards. L'unité direct-to-consumer et international, comprenant Disney+, a perdu 706 M$. Les studios cinéma ont réalisé 668 M$ de profit, en baisse de 16%. Les revenus totaux du groupe ont chuté de 42% à 11,78 milliards de dollars, contre 12,37 milliards de consensus. La perte nette des opérations poursuivies a représenté 4,72 milliards de dollars, 2,61$ par titre, contre 1,43 milliard de bénéfice net un an avant.