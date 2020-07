Walt Disney reporte des sorties de blockbusters au cinéma

(Boursier.com) — Walt Disney, le colosse américain du divertissement, a annoncé le report de la sortie du long-métrage Mulan à une date indéterminée. Face à la crise du coronavirus, et dans un contexte où l'épidémie ne faiblit pas en Amérique, le groupe a donc une nouvelle fois repoussé la sortie de Mulan, prévue initialement en mars aux Etats-Unis puis reportée à plusieurs reprises avec la fermeture des cinémas. Le film était attendu fin août en salles aux USA. Dans le même esprit, Disney joue la prudence et précise que les nouvelles moutures d'Avatar et de Star Wars sortiront avec un an de retard, en décembre 2022 puis décembre 2023, du fait par ailleurs de l'impact de la pandémie sur les tournages. Warner avait pour sa part annoncé précédemment un report du nouveau film de Christopher Nolan, Tenet, qui était programmé durant l'été.