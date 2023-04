Walt Disney : nouvelle vague de licenciements

(Boursier.com) — Deuxième round de licenciements chez Walt Disney. D'ici jeudi, le géant du divertissement devrait supprimer plusieurs centaines de postes, portant ses réductions d'effectifs depuis le début de l'année à environ 4.000 emplois. La firme a annoncé en février un plan d'économies affectant 7.000 salariés au total, afin de réduire ses coûts annuels de 5,5 milliards de dollars. La société cherche à diminuer son engagement envers le divertissement général et à donner la priorité aux franchises et aux marques reconnues. Disney Entertainment, qui abrite les activités cinématographiques et télévisuelles non liées au sport de la société, est au centre des réductions de postes. ESPN et Disney Parks, Experiences and Products sont également touchés. Les travailleurs horaires des parcs à thème ne seront pas affectés, a précisé la société. Le troisième tour de licenciements devrait avoir lieu avant le début de l'été.