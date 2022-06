Walt Disney mise sur Bob Chapek

(Boursier.com) — Walt Disney, le géant américain du divertissement, a annoncé que les membres de son conseil d'administration avaient voté à l'unanimité en faveur de la prolongation du contrat de son directeur général, Bob Chapek, pour une durée de trois ans. "Bob est le bon leader au bon moment pour The Walt Disney Company, et le conseil d'administration a pleinement confiance en lui et en son équipe de direction", a ajouté Sue Arnold, la présidente du board. Mardi, le conseil d'administration de la société de médias et divertissement a donc voté à l'unanimité pour prolonger le contrat de Chapek jusqu'en 2025. "Disney a été durement touché par la pandémie, mais avec Bob à la barre, nos entreprises - des parcs au streaming - ont non seulement résisté à la tempête, mais sont sorties en position de force", a insisté Susan Arnold. "En cette période importante de croissance et de transformation, le conseil d'administration s'engage à maintenir Disney sur la voie du succès sur laquelle il se trouve aujourd'hui, et le leadership de Bob est essentiel pour atteindre cet objectif"...