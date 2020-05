Walt Disney lève 11 Mds$ d'obligations et rouvre Disneyland Shanghai

(Boursier.com) — Walt Disney a rouvert lundi son parc à thèmes de Shanghai, en prenant des précautions sanitaires importantes, dans l'espoir que la crise du coronavirus pourra être surmontée rapidement en Chine. Les cinq autres parcs Disneyland (Hong Kong, Tokyo, Paris, Californie et Floride) restent fermés pour le moment.

Sur le plan financier, le géant américain des loisirs a réalisé lundi une émission obligataire massive de 11 milliards de dollars, la deuxième opération de ce type depuis le début de la pandémie de coronavirus. Cette crise sans précédent a fait plonger les bénéfices du groupe de 90% au 1er trimestre, à 460 millions de dollars, contre plus de 5 milliards de dollars au 1er trimestre 2019...

Des taux en hausse depuis l'émission de mars

Selon des documents transmis aux autorités boursières, et le site de la revue spécialisée 'International Finance Review' (IFR), Walt Disney a émis un emprunt obligataire en 6 tranches, garanti par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Les fonds levés serviront à des dépenses d'ordre général de l'entreprise, notamment des remboursements de papiers commerciaux et à refinancer d'autres types de dettes.

Le 20 mars dernier, le groupe avait déjà levé 6 milliards de dollars sous forme d'obligations, en cinq tranches dont les échéances s'étalent de 2025 à 2050. Les taux d'intérêts s'étaient alors établis entre 3,35% et 4,7%.

Lors de l'émission de lundi, le groupe a dû accepter des taux d'intérêts plus élevés : la ligne à 30 ans, par exemple, a été émise à 0,23 point plus haut qu'en mars, a indiqué IFR.

L'action Disney à la peine à Wall Street

Ces informations ont pesé sur le cours de Bourse de Walt Disney, qui a cédé lundi 1,27% à 107,77$ à la clôture de Wall Street. Le titre cède plus de 25% depuis le début de l'année, après avoir atteint un niveau record à l'automne grâce au lancement réussi de son service de vidéo en streaming Disney+.

Ce dernier n'est toutefois pas parvenu à compenser les pertes liées aux autres activités du groupe : la fermeture des parcs à thème a amputé à elle seule de 1 Md$ le résultat d'exploitation de Disney au 1er trimestre.

Disneyland Shanghai rouvert à 20% de sa capacité d'accueil

Concernant la réouverture de Disneyland Shanghai, plusieurs milliers de visiteurs ont été accueillis lundi, après trois mois de fermeture liée à la pandémie de Covid-19. Cette réouverture est hautement sécurisée : l'accès se fait sur réservation uniquement, le port du masque est obligatoire, accompagné de contrôles de température et distanciation, avec marquages au sol.

La fréquentation quotidienne du parc de Shanghai est restreinte à 20% de la capacité. Les attractions ont aussi été adaptées, les salles de spectacles demeurant closes. La réouverture intervient alors que de nouveaux cas de coronavirus ont été décelés en Chine le week-end dernier, y compris à Wuhan, l'épicentre initial de l'épidémie.