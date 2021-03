Walt Disney : les fans de Scarlett Johansson vont devoir patienter

(Boursier.com) — Walt Disney a annoncé hier un report de la sortie mondiale du 'Black Widow' des studios Marvel de deux mois, jusqu'en juillet. En outre, Disney sortira simultanément le film dans les salles obscures et en streaming payant sur Disney+. Les fans de Scarlett Johansson devront donc patienter un peu, alors que le film était attendu en mai. L'annonce a fait plonger hier de près de 15% le titre de la principale chaîne américaine de cinémas, AMC Entertainment, alors que Cinemark a perdu plus de 7%.

Disney a aussi indiqué qu'il allait proposer le film 'Cruella' en version payante sur Disney+, le jour de sa sortie au cinéma programmée le 28 mai. Enfin, le film d'animation Pixar Luca débutera sur Disney+ le 18 juin et ne sortira au cinéma que dans les pays à l'international où Disney+ n'est pas accessible. Les versions streaming de Cruella et Black Widow ne sont pas données, à 30$ de supplément aux US sur le service Disney.