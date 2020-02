Walt Disney : les comptes trimestriels sous la menace du coronavirus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A Wall Street, les projecteurs seront braqués lundi soir sur Walt Disney, qui publiera les résultats de son 1er trimestre fiscal, achevé fin décembre. Il s'agit des premiers comptes trimestriels du géant américain des loisirs depuis le lancement de son service de vidéo en streaming Disney+. Celui-ci a engrangé plus de 10 millions d'abonnés aux Etats-Unis en quelques jours, dès son lancement en novembre,

Mais les marchés seront tout aussi attentifs aux commentaires du groupe sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus chinois sur le groupe américain. Cette crise a déjà contraint le groupe à fermer sine die son parc de Shanghai depuis le 25 janvier et celui Hong Kong le 26 janvier, en plein Nouvel An lunaire, une période de fête cruciale pour les parcs à thèmes asiatiques.

L'épidémie a aussi entraîné la fermeture de nombreux cinémas en Chine, une situation qui si elle dure, gâcherait la sortie prévue courant mars du film "Mulan", qui décrit les aventures d'une guerrière légendaire chinoise extrêmement populaire.

Le bénéfice net de Walt Disney devrait s'établir à 1,47$ par action en baisse de 20% par rapport à la même période de 2018 (1,84$), selon le consensus compilé par le cabinet Factset. Le profits ont été rabotés par les coûts liés à l'intégration des actifs de 21 Century Fox, au lancement de Disney+, à la prise de contrôle opérationnel de Hulu (vidéo en streaming) et aux investissements dans la chaîne TV sportive ESPN.

Les revenus devraient en revanche croître de 35% à 20,77 milliards de dollars contre 15,3 Mds$ un an plus tôt, notamment grâce au succès du film "La Reine des Neiges 2" et de "Star Wars: l'ascension de Skywalker".

Plus de 20 millions d'abonnés à Disney+ à la fin décembre ?

Dans le détail, les revenus de l'activité télévision devraient s'établir à 6,97 Mds$ contre 5,9 Mds$ au T1 fiscal 2018 (+18%), ceux des parcs à thème à 7,33 Mds$ contre 6,82 Mds$ (+7,5%), ceux des studios de cinéma à 3,41 Mds$ contre 1,82 Md$ (+87%) et enfin ceux des autres activités sont attendus à 3,83 Mds$.

Concernant Disney+, les analystes s'attendent à ce que la plate-forme de streaming affiche plus de 20 millions d'abonnés aux Etats-Unis à la fin décembre. Disney a annoncé le 21 janvier qu'il lancerait le service une semaine plus tôt que prévu dans plusieurs pays européens. Disney+ sera ainsi disponible dès le 24 mars (au lieu du 31 mars prévu jusque là) au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse.

A Wall Street, l'action Disney a été propulsée fin novembre au plus haut historique grâce au lancement de Disney+, à plus de 151 dollars. Depuis, le titre a cependant corrigé de près de 10%, les analystes attendant d'en savoir plus sur Disney+, dans un contexte très concurrentiel dans le streaming, toujours dominé par Netflix (dont les prévisions financières prudentes ont récemment déçu).