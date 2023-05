Walt Disney : le streaming déçoit, le titre chute à Wall Street

(Boursier.com) — Walt Disney abandonne 5% avant bourse à Wall Street. Le géant américain du divertissement n'a pas vraiment convaincu hier soir par ses derniers chiffres. Les revenus du groupe ont progressé avec la solidité des activités de parcs à thème, mais le nombre des abonnés de streaming a décliné. Notons néanmoins que les pertes de streaming ont été réduites avec l'augmentation des prix des abonnements. La tendance pourrait ne pas être durable, puisque Disney envisage des pertes accrues sur ce segment avec les coûts marketing. Le management prévoit ainsi un creusement des pertes de streaming de 100 millions de dollars sur la période entamée. Pour le trimestre clos début avril 2023, le groupe a fait état de revenus totaux en augmentation de 13% à 21,8 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 93 cents. Le consensus était précisément de 93 cents de bpa ajusté, pour 21,78 milliards de revenus.

L'unité 'resorts' et produits de consommation de la société a augmenté ses profits de 23% à 2,17 milliards de dollars, en partie grâce au retour à la rentabilité des parcs à thème internationaux. Les bénéfices de l'activité de télévision traditionnelle de Disney, y compris les réseaux câblés ESPN et l'activité de diffusion d'ABC, ont chuté de 35% à 1,83 milliard de dollars, en raison de coûts de programmation sportive plus élevés et d'une baisse de la publicité.

Les abonnements payants à Disney+ sont retombés à 157,8 millions - soit une baisse de 4 millions en séquentiel -, contre un consensus de 163 millions. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif de baisse du nombre des abonnés. Disney a introduit une nouvelle offre financée par la publicité pour Disney+ en décembre et a augmenté le prix de la version sans publicité de 38% à 11$ par mois. Le directeur général Bob Iger a déclaré que la firme de Burbank entendait augmenter encore le prix du service sans publicité durant l'année. Disney retirera également des films et émissions de ses services pour réduire les coûts, ce qui entraînera des frais pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars. Iger prévoit de combiner le contenu Hulu et Disney+ sur une seule application plus tard en 2023. Selon Bloomberg, cela suggère que la société achètera finalement la participation d'un tiers de Comcast dans Hulu. Les deux firmes ont un accord pour que Disney achète cette participation à partir de l'année prochaine dans le cadre d'un accord valorisant Hulu à un minimum de 27,5 milliards de dollars.

La hausse de prix des abonnements et le contrôle des coûts ont permis à la division streaming de réduire sa perte opérationnelle à 659 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, contre 1,1 milliard de dollars pour le précédent trimestre.