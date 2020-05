Walt Disney : le coronavirus a effacé 90% des profits !

Walt Disney : le coronavirus a effacé 90% des profits !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crise du coronavirus a frappé de plein fouet Walt Disney, qui a notamment dû fermer ses parcs à thème à travers le monde et suspendre les tournages de films pour éviter la contagion de l'épidémie. Les profits du groupe ont plongé de 90%, alors même que le trimestre achevé fin mars a été peu impacté par la pandémie aux Etats-Unis et en Europe, les mesures de restriction n'ayant été prises que vers la mi-mars.

Le géant américain des loisirs et des médias a annoncé mardi soir après la clôture de Wall Street avoir dégagé un bénéfice net de 460 millions de dollars pour le 2e trimestre de son exercice fiscal (achevé fin mars) soit 26 cents par action. Les profits ont ainsi fondu de 90% par rapport au bénéfice de plus 5 milliards de dollars publié un an plus tôt, le 2e trimestre 2019 ayant été gonflé par la prise de contrôle du service de vidéo en streaming Hulu.

Après ajustements des éléments non récurrents, le bénéfice par action de Disney s'est élevé à 0,60$ contre 1,61$ un an plus tôt, alors que les analystes s'attendaient à mieux, à 0,91$ en moyenne. Début janvier, le consensus tablait sur 1,4$ par action.

A Wall Street, l'action Disney reculait mardi soir de 2,5% dans les cotations post-séance après ces informations. Le titre a chuté de 30% depuis le début de l'année.

Les ventes trimestrielles ont atteint 18,01 milliards de dollars contre 14,9 Mds$ un an plus tôt (+21%), une progression liée à l'acquisition de nombreux actifs de Fox, qui ne figuraient que sur quelques jours dans les comptes du T2 2019.

Pas de dividende pour le 1er semestre de l'exercice en cours

Ces revenus correspondent peu ou prou à ce qu'attendaient les analystes (18,06 Mds$), en sachant que ces derniers avaient nettement revu ces prévision à la baisse. Début janvier, lorsque le Covid-19 était encore circonscrit à la Chine, ils s'attendaient encore à des ventes de 19,51 Mds$.

"La pandémie de Covid-19 a eu un impact financier notable sur nos métiers, mais nous sommes confiants dans notre capacité à résister à ces perturbations et à en sortir dans une position forte" a commenté le directeur général de Disney, Bob Chapek, qui a pris la relève de Robert Iger pendant le 2e trimestre fiscal.

Le groupe a en outre annoncé qu'il ne verserait pas de dividende au titre du 1er semestre de son exercice en cours (période d'octobre 2019 à mars 2020), ce qui lui permettra de conserver 1,6 Md$ de trésorerie supplémentaire.