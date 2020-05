Walt Disney lâché par le père de Disney+, parti chez le chinois TikTok

(Boursier.com) — Kevin Mayer, le principal architecte du nouveau service de vidéo en streaming Disney+ s'apprête à quitter le groupe américain Walt Disney pour diriger TikTok, un très populaire réseau social de vidéo en ligne, contrôlé par le groupe chinois ByteDance.

L'annonce intervient à un moment délicat pour le géant américain des loisirs. En pleine crise du coronavirus, Disney a vu ses profits fondre de 90% au 1er trimestre, les revenus de ses parcs à thèmes s'étant effondrés, tandis que son service Disney+, qui n'a que 6 mois d'existence, a connu un démarrage en fanfare avec au moins 50 millions d'abonnés dans le monde. A Wall Street, l'action Disney reculait mardi de 1,7% après l'annonce du départ de Mayer. Le titre abandonne désormais 20% depuis le début de l'année.

L'appli TikTok séduit autant les ados que Jane Fonda

Kevin Mayer, 58 ans, était jusqu'ici directeur de la branche international et services directs aux consommateurs, qui chapeaute notamment le nouveau service Disney+, ainsi que les plate-formes Hulu et ESPN+. Il rejoindra TikTok dès le mois de juin, selon un communiqué de ByteDance, en tant que directeur opérationnel (Chef operating officer, COO) de la maison mère et directeur général (CEO) de TikTok.

TikTok, un application de vidéos courtes (moins de 60 secondes), déjà très prisée des adolescents, a élargi sa base d'utilisateurs ces derniers mois, à la faveur des mesures de confinement prises face au Covid-19. L'appli a été adoptée par des personnalités telles que Jennifer Lopez, Mariah Carey, ou encore Jane Fonda, 82 ans, autant de stars qui ont accru sa notoriété aux Etats-Unis.

L'application comptait 800 millions d'utilisateurs en janvier (selon DataReportal), et a été téléchargée 65 millions de fois en mars et 56 millions en avril, selon le site spécialisé SensorTower.

Une opportunité "impossible à refuser"

Kevin Mayer "rapportera directement à Zhang Yiming, fondateur et PDG de ByteDance, et sera chargé du développement international du groupe" TikTok, dont il supervisera "les ventes, le marketing, les relations publiques, la sécurité, la modération des contenus et les affaires juridiques". En outre, au niveau de la maison mère, en tant que directeur des opérations, il dirigera aussi "la musique, les jeux vidéo et les activités émergentes", a indiqué ByteDance.

La presse américaine liait mardi soir l'annonce du départ de Kevin Mayer au fait qu'il avait été longtemps considéré comme candidat sérieux pour succéder à Robert Iger en tant que directeur général de Disney, mais ce poste de CEO a finalement été confié en février à Bob Chapek, ancien président des parcs à thème et des entreprises de produits dérivés Disney. "J'étais heureux chez Disney, mais l'ampleur de l'opportunité qu'on me donnait était telle qu'il était impossible de refuser", a commenté Kevin Mayer au 'New York Times' sans plus de détails.