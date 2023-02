Walt Disney : Iger à la manoeuvre

(Boursier.com) — Walt Disney envisage de proposer une plus grande partie de son contenu à d'autres médias, indique Bloomberg, précisant que Bob Iger, de retour à la tête du groupe, a déjà procédé à des changements au sein des parcs à thème et des studios cinématographiques du groupe. Des personnes familières avec les discussions, citées par l'agence, ont indiqué que Disney cherchait à générer plus de liquidités avec son catalogue de contenus. Ainsi, le groupe pourrait concéder plus de licences de ses films et séries télévisées à des rivaux, alors que la pression monte pour réduire les pertes des activités de streaming. Les sources de l'agence ajoutent que la société a choisi de donner la priorité aux sorties au cinéma pour ses films plutôt qu'au streaming direct. Rappelons que l'investisseur activiste Nelson Peltz demande une nouvelle stratégie à Disney et met la pression sur le management depuis des semaines.