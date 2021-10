Walt Disney et Scarlett Johansson réconciliés pour 40 millions de dollars ?

(Boursier.com) — Walt Disney a résolu son conflit avec l'actrice Scarlett Johansson au sujet du film 'Black Widow'. Alan Bergman, le président des contenus des studios Disney, s'est félicité de cet accord mutuel. Il a ajouté que la compagnie entendait travailler avec l'actrice sur un certain nombre de projets à venir. Elle doit en particulier produire un film basé sur une attraction des parcs Disney ('Tower of Terror'), et dont elle jouerait le rôle principal.

Selon 'Deadline', qui cite des sources au sein de l'industrie, le géant des médias et du divertissement et l'actrice américaine se seraient accordés pour... plus de 40 millions de dollars pour régler le différend Black Widow. Les termes de l'accord n'ont toutefois pas été divulgués.

Le conflit provenait de la sortie simultanée du film en streaming payant sur Disney+ et dans les salles. Johansson, 36 ans, avait poursuivi Disney en juillet, accusant le groupe d'avoir enfreint ainsi leur contrat, estimant que la sortie parallèle en streaming avait réduit sa rémunération, basée en partie sur le succès au box office, mais dans le cadre d'une sortie exclusive au cinéma.

Disney estimait alors que la plainte était injustifiée et que le studio s'était conformé aux termes du contrat. Black Widow était sorti le 9 juillet dans les salles et simultanément sur le service de streaming Disney+ pour 30$.

Le film a dégagé des recettes mondiales de près de 379 millions de dollars dans les salles. Deadline estime qu'il a été téléchargé illégalement plus de 20 millions de fois. Les recettes de streaming du film ont été de 60 millions de dollars sur les 20 premiers jours.