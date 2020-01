Walt Disney : Disneyland Shanghai fermé à cause du coronavirus

Crédit photo © Reuters

L'action [US:US2546871060:0]Walt Disney[:US] a souffert vendredi de la crise du coronavirus en Chine, terminant en recul de 1,49% à 140,08$ à Wall Street.

En effet, le géant américain des loisirs a dû fermer son parc à thème de Shanghai jusqu'à nouvel ordre, afin de prévenir l'éventuelle contagion du coronavirus, qui a tué 26 personnes et fait plus de 800 malades en Chine, selon le dernier bilan en date. Il s'agit pour Disney d'une décision assez lourde, puisque cette période cruciale de vacances du Nouvel An lunaire est généralement propice au parc financièrement.

L'an dernier pendant les festivités du Nouvel An, le Shanghai Disney Resort avait même été contraint d'arrêter de vendre des billets, victime de son succès durant cette période habituellement très active. "En réponse à la prévention et au contrôle de l'épidémie et afin d'assurer la santé et la sécurité de nos visiteurs et employés, Shanghai Disney Resort ferme temporairement Shanghai Disneyland, Disneytown (...)", a expliqué le groupe dans un communiqué. La fermeture prend effet ce samedi.