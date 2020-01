Walt Disney : Disneyland Shanghai et Hong Kong fermés

Walt Disney : Disneyland Shanghai et Hong Kong fermés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action Walt Disney souffre encore avant bourse ce lundi, le géant américain du divertissement ayant choisi de fermer temporairement les portes de Disneyland Hong Kong, après avoir précédemment annoncé des actions comparables à Shanghai. Disney évoque une mesure de précaution en ligne avec les efforts de prévention de Hong Kong face à l'épidémie du coronavirus chinois. Disneyland Hong Kong est donc fermé depuis hier, afin d'assurer la sécurité des clients et employés. Les hôtels Hong Kong Disneyland Resort resteront toutefois ouverts. Disney se dit en contact étroit avec les autorités locales de santé et le gouvernement local, et annoncera dès que possible la date de réouverture.

Le géant américain des loisirs a aussi dû fermer son parc à thème de Shanghai jusqu'à nouvel ordre, afin de prévenir l'éventuelle contagion du coronavirus, qui a tué désormais 80 personnes et fait plus de 2700 malades en Chine, selon le dernier bilan en date. Il s'agit pour Disney d'une décision assez lourde, puisque cette période cruciale de vacances du Nouvel An lunaire est généralement propice au parc financièrement. L'an dernier pendant les festivités du Nouvel An, le Shanghai Disney Resort avait même été contraint d'arrêter de vendre des billets, victime de son succès durant cette période habituellement très active. "En réponse à la prévention et au contrôle de l'épidémie et afin d'assurer la santé et la sécurité de nos visiteurs et employés, Shanghai Disney Resort ferme temporairement Shanghai Disneyland, Disneytown (...)", a expliqué le groupe dans un communiqué. La fermeture prenait effet avant-hier.