Walt Disney : Disney+ très loin du compte, ABC convoité

(Boursier.com) — Walt Disney s'attend à rater de plusieurs dizaines de millions d'abonnés son objectif 2024 pour Disney+, indique Bloomberg. Des personnes proches du dossier citées par l'agence affirment que Disney a conclu qu'il n'atteindrait pas l'objectif de 215 à 245 millions d'abonnés d'ici la fin de l'exercice 2024, fixé en août 2022, en raison de la perte de clients due à l'augmentation des prix et de la baisse de la demande en Inde - Disney n'ayant pas réussi à obtenir les droits de streaming du cricket...

Dans un autre registre, Walt Disney serait en discussion en vue d'une cession éventuelle d'ABC à Nexstar. Ainsi, Disney aurait mené des discussions exploratoires dans l'optique d'une possible vente d'ABC Network et de ses chaînes TV à Nexstar Media, toujours selon Bloomberg. Les discussions n'en seraient qu'à un stade initial. Byron Allen aurait pour sa part soumis une offre de 10 milliards de dollars à Disney pour acquérir ce réseau TV d'ABC, les chaînes locales, ainsi que les chaînes FX et National Geographic. Bloomberg cite à ce propos des personnes familières de la proposition préliminaire, qui pourrait encore évoluer. Allen base son offre sur l'estimation que ces actifs ont généré 1,25 milliard de dollars d'Ebitda sur les 12 derniers mois. Il évalue ces activités à 8 fois l'Ebitda et travaillerait avec des banques et firmes de private equity pour financer l'offre.