Walt Disney : Disney+ lance à son tour son offre avec publicité

(Boursier.com) — Walt Disney lance à son tour son offre de streaming à plus bas prix, soutenue par la publicité. Disney+, le service de streaming du géant américain du divertissement, a ainsi officiellement lancé, un mois après Netflix, une proposition d'abonnement moins onéreuse, à 7,99$ par mois aux USA, soit 3$ de moins que la version sans publicité qui coûte désormais 10,99$. Le nouveau "plan basique" de Disney+, plus abordable, est destiné à attirer de nouveaux consommateurs plus regardants à la dépense dans un contexte d'inflation accrue. Disney+ est la plateforme de streaming qui connaît la plus forte croissance actuellement, mais au prix de lourds investissements consentis par Disney, qui ont plombé les derniers résultats du groupe et sans doute provoqué un changement de directeur général, Bob Iger, emblématique CEO de l'affaire, ayant repris les manettes, remplaçant Bob Chapek.

Une bonne partie des 164 millions d'abonnés actuels de Disney+ devraient opter pour la nouvelle offre, mais celle-ci permettra aussi de conquérir un nouveau public. Notons que l'offre basique de Disney+ avec publicité est un peu plus chère que celle de Netflix, proposée à 6,99$.