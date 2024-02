Walt Disney dépasse le consensus de profits et dope son dividende de 50% !

(Boursier.com) — Walt Disney grimpait de près de 7% après bourse hier soir à Wall Street. Le géant américain du divertissement a dépassé en effet les anticipations de marché pour le premier trimestre fiscal en termes de bénéfice par action et réduit ses pertes dans le streaming, annonçant dans la foulée une augmentation de 50% de son dividende. Le groupe a affiché ainsi un bénéfice ajusté trimestriel par action de 1,22$, largement au-dessus du consensus qui était de 99 cents. Les revenus ont représenté 23,5 milliards de dollars contre 23,8 milliards de consensus. Le groupe de Burbank a dévoilé un dividende cash de 45 cents par titre, 50% de mieux que le précédent coupon de janvier. Il sera payable le 25 juillet aux actionnaires enregistrés le 8 juillet en clôture. Le conseil d'administration a aussi approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars pour l'exercice 2024.

Walt Disney envisage désormais un bénéfice par action de 4,60$ pour l'exercice 2024, ce qui représenterait une augmentation de plus de 20% en comparaison de 2023. Le consensus Bloomberg se situait à 4,27$. Bob Iger, directeur général de l'affaire, a indiqué hier soir que le groupe était en bonne voie pour atteindre ou dépasser son objectif d'économies annualisées de 7,5 milliards de dollars pour la fin de l'exercice 2024. Le management entend par ailleurs continuer de rechercher les opportunités supplémentaires "d'efficience". Autrement dit, les coûts devraient être encore réduits.

Le service de streaming Disney+ peine toutefois toujours. Le nombre d'abonnés est passé sous les 150 millions sur le trimestre, contre 151 millions de consensus. La perte des opérations de streaming, comprenant Disney+, mais aussi Hulu et ESPN+, a néanmoins été amplement réduite à 216 millions de dollars, contre plus d'un milliard de dollars un an plus tôt. Le groupe prévoit que ces activités atteignent la rentabilité au quatrième trimestre de l'exercice en cours. Les comptes ont été soutenus en revanche sur la période close par la performance des parcs internationaux, avec une croissance de 35% de l'activité et un quadruplement des profits. Les activités médias traditionnelles ont souffert avec ABC, tandis que les studios ont aussi déçu.