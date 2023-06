Walt Disney : départ abrupt de la directrice financière

(Boursier.com) — Walt Disney a annoncé le départ de sa directrice financière Christine McCarthy, pour raison médicale familiale. Elle a été une dirigeante clé de Disney pendant plus de deux décennies. Le géant du divertissement a indiqué que McCarthy prenait un congé familial pour raison médicale. Elle a un mari malade, qui est dans un établissement de santé depuis le début de l'année. Une personne familière de la situation, citée par le Wall Street Journal, a pourtant déclaré qu'il n'y avait eu aucun changement dans sa vie récemment qui l'obligerait à prendre du recul. McCarthy aurait affronté le directeur général de Disney, Robert Iger, et d'autres cadres supérieurs au sujet de la stratégie, y compris le montant que Disney dépense pour le contenu et la restructuration récente qui, selon elle, ne serait pas allée assez loin pour rationaliser l'entreprise. Le WSJ cite à ce sujet une personne proche du dossier.

En février, Iger avait réorganisé la société et créé trois unités principales, une pour les parcs à thème et les produits de consommation, une autre pour ESPN et une unité Disney Entertainment hébergeant les opérations cinématographiques et télévisuelles, ainsi que les services de streaming Disney+ et Hulu. McCarthy aurait fait pression pour que l'unité Disney Entertainment soit davantage consolidée afin d'améliorer les marges bénéficiaires et de donner à Disney une structure plus légère plus proche de Netflix, la mettant en désaccord avec la direction de l'unité.

Kevin Lansberry, actuellement vice-président exécutif et directeur financier de Disney Parks, Experiences and Products, entrera en fonction en tant que directeur financier par intérim à partir du 1er juillet. McCarthy servira de conseillère stratégique jusqu'en juin 2024.