Walt Disney : déjà plus de 28 millions d'abonnés à Disney+











Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Walt Disney était très attendu mardi soir sur ses comptes trimestriels, les premiers depuis le lancement de son service de vidéo en streaming Disney+. Le géant américain du divertissement a publié des profits et des revenus supérieurs aux attentes, et a annoncé avoir déjà engrangé 26,5 millions d'abonnés à Disney+ aux Etats-Unis, où le service a été lancé en novembre, un chiffre plus élevé qu'attendu par le marché, qui tablait sur plus de 20 millions d'abonnés.

Le nombre d'abonnés payants est ensuite monté à 28,6 millions à la date de lundi, a précisé le directeur général de Disney, Robert Iger, dans un communiqué publié mardi soir après la clôture de Wall Street. "Nous avons connu un solide 1er trimestre, marqué par le lancement de Disney+, qui a dépassé nos plus grandes espérances", a commenté le CEO de Disney.

Le titre Walt Disney s'est montré très volatil après la publication de ces chiffres, gagnant d'abord environ 2% avant de passer dans le rouge, puis de regagner environ 0,6% dans les échanges électroniques après la clôture. Le titre avait été propulsé fin novembre au plus haut historique grâce au lancement de Disney+, à plus de 151 dollars, avant de corriger, les analystes attendant d'en savoir plus sur Disney+, dans un contexte très concurrentiel dans le streaming, toujours dominé par Netflix (dont les prévisions financières prudentes ont récemment déçu).

Au 1er trimestre fiscal, achevé fin décembre, le bénéfice net de Walt Disney s'est établi à 12,13 milliards de dollars, soit 1,17$ par action. En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,53$, contre 1,84$ un an plus tôt (-17%), mais très supérieur au 1,47$ attendu par le consensus.

Les revenus trimestriels ont totalisé 20,86 Mds$, en hausse de plus 36% par rapport aux 15,3 Mds$ réalisés un an plus tôt, et là aussi, supérieurs au consensus, qui était logé à 20,77 Mds$.