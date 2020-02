Walt Disney : déjà 28,6 millions d'abonnés à Disney+, mais le coronavirus inquiète

(Boursier.com) — Walt Disney était très attendu mardi soir sur ses comptes trimestriels, les premiers depuis le lancement de son service de vidéo en streaming Disney+. Le géant américain du divertissement a publié des profits et des revenus supérieurs aux attentes, et a annoncé avoir engrangé à la fin décembre 26,5 millions d'abonnés à Disney+, lancé à la mi-novembre aux Etats-Unis, Canada, Australie et Pays-Bas. Ce chiffre est plus élevé qu'attendu par le marché, qui tablait sur plus de 20 millions d'abonnés à la fin de l'année.

Le nombre d'abonnés payants est ensuite monté à 28,6 millions à la date de lundi, a précisé le directeur général de Disney, Robert Iger, lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication, intervenue après la clôture de Wall Street. "Nous avons connu un solide 1er trimestre, marqué par le lancement de Disney+, qui a dépassé toutes nos plus grandes espérances", a commenté le CEO de Disney. "Je suis désormais convaincu que nous sommes bien positionnés pour non seulement résister aux forces technologiques bouleversant le secteur, mais aussi prospérer dans cet environnement", a-t-il ajouté.

Le patron de Disney s'est aussi félicité du succès des deux derniers blockbusters du groupe, "La Reine des Neiges 2" et "Star Wars : l'Ascension de Skywalker", qui ont chacun dépassé le milliard de dollars de recettes.

Réaction timide à Wall Street, le coronavirus inquiète

Le titre Walt Disney s'est montré très volatil après la publication de ces chiffres, gagnant d'abord environ 2% avant de passer en légère baisse mardi en cotations post-séance. Mercredi, dans les échanges électroniques avant l'ouverture, le titre progressait timidement de 0,50%. Le titre avait été propulsé fin novembre au plus haut historique grâce au lancement de Disney+, à plus de 151 dollars, avant de corriger, les analystes attendant d'en savoir plus.

Au 1er trimestre fiscal, achevé fin décembre, le bénéfice net de Walt Disney s'est établi à 12,13 milliards de dollars, soit 1,17$ par action. En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,53$, contre 1,84$ un an plus tôt (-17%), mais très supérieur au 1,47$ attendu par le consensus.

Les revenus trimestriels ont totalisé 20,86 Mds$, en hausse de plus 36% par rapport aux 15,3 Mds$ réalisés un an plus tôt, et là aussi, supérieurs au consensus, qui était logé à 20,77 Mds$.

Les marchés financiers restent prudents à court terme malgré ces bons résultats, dans la crainte de l'impact à venir du coronavirus chinois, qui a obligé Disney à fermer ses parcs à thème de Shanghai depuis le 25 janvier et Hong Kong depuis le 26 janvier. Christine McCarthy, la directrice financière de Disney, a précisé à ce sujet que si les deux parcs restaient inaccessibles pendant 2 mois, ils pourraient entraîner une perte opérationnelle de 280 millions de dollars pour le groupe, dont 135 M$ à Shanghai et 145 M$ à Hong Kong.

Disney+ lancé le 24 mars en France et 7 autres pays européens

La division d'activités en relation directe avec les consommateurs ("direct to consumer"), qui comprend Disney+, a généré un revenu de 4 Mds$, au lieu de 900 millions il y a un an. Mais elle a dégagé une perte de 693 M$, notamment à cause des coûts de lancement de la plateforme, ainsi que des coûts liés à la chaîne sportive ESPN et à la prise de contrôle opérationnel de Hulu (vidéo en streaming).

Après les Etats-Unis, Disney+ sera disponible en Europe à partir du 24 mars (avec une semaine d'avance sur le calendrier initial) dans 8 pays : Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Autriche et Suisse. Le service sera aussi lancé fin mars en Inde, puis d'ici à l'été dans les pays nordiques, au Portugal et en Belgique.