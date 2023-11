Walt Disney débauche le directeur financier de Pepsi

(Boursier.com) — Walt Disney a annoncé la nomination de Hugh F. Johnston, précédemment directeur financier de PepsiCo, en tant que nouveau CFO à compter du 4 décembre. Johnston a ainsi été nommé vice-président exécutif senior et directeur financier de Walt Disney. La nomination a été annoncée par Robert A. Iger, directeur général du géant du divertissement. Johnston est vice-président et directeur financier de PepsiCo, où il a occupé de nombreux postes de direction au cours d'une carrière de 34 ans au sein du géant multinational de l'alimentation et des boissons. En tant que directeur financier de Disney, Johnston relèvera directement d'Iger et dirigera l'organisation financière mondiale de l'entreprise, qui comprend l'immobilier d'entreprise, la stratégie et le développement commercial, ainsi que le contrôle et la technologie d'entreprise, la planification et l'analyse financières, les normes mondiales de produits et de travail, la sécurité mondiale, les relations avec les investisseurs, la gestion des risques, la fiscalité et la trésorerie.

"La réputation bien méritée de Hugh comme l'un des meilleurs directeurs financiers d'Amérique et sa riche expérience de leadership dans des rôles financiers et opérationnels supervisant un portefeuille diversifié de grandes marques mondiales font de lui un complément parfait à l'équipe de direction de Disney", a déclaré Iger. "Son expertise sera utile à Disney et à ses actionnaires alors que nous poursuivons le travail de transformation que nous effectuons pour stimuler la croissance et la création de valeur".