Walt Disney : Bob Iger passe la main, le titre recule à Wall Street

(Boursier.com) — Après 15 ans passés à la tête de Walt Disney, Robert Iger va quitter son poste de directeur général avec effet immédiat, a annoncé mardi soir le géant américain des loisirs et des médias. M. Iger sera remplacé par Bob Chapek, qui présidait jusqu'ici la division Parcs à thème, expériences et produits du groupe, et avait auparavant dirigé les parcs Disney.

En fonction depuis 2005, Bob Iger restera cependant président du conseil d'administration de Walt Disney et se chargera des activités créatrices jusqu'à l'expiration de son mandat, le 31 décembre 2021, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'action Walt Disney chutait de 2,5% mercredi à Wall Street après ces informations. Le titre avait déjà plongé de 3,6% lundi, et a perdu environ 12% en 5 séances, affecté par la crise du coronavirus, qui menace notamment ses activités de parcs à thème et de films de cinéma.

"Avec le lancement réussi d'activités en lien direct avec les consommateurs de Disney (le service de vidéo en steaming Disney+ : ndlr) et l'intégration de la Twenty-First Century Fox bien engagée, je pense que c'est le moment optimal pour une transition vers un nouveau CEO", a commenté Bob Iger dans un communiqué.

Bob Chapek, qui travaille pour Disney depuis 27 ans, devient le septième PDG de l'entreprise en près de 100 ans d'existence. Il aura notamment à gérer la crise du coronavirus, qui a obligé Disney à fermer sine die ses parcs à thème de Shanghai depuis le 25 janvier et Hong Kong depuis le 26 janvier dernier.

Lors de la publication des comptes du 4e trimestre, Christine McCarthy, la directrice financière de Disney, avait précisé à ce sujet que si les deux parcs restaient inaccessibles pendant 2 mois, cela pourrait entraîner une perte opérationnelle de 280 millions de dollars pour le groupe, dont 135 M$ à Shanghai et 145 M$ à Hong Kong.

Le conseil d'administration de Walt Disney étudiait depuis plusieurs années la succession de Bob Iger. Ses membres se sont prononcés à l'unanimité pour cette solution en interne, précise le communiqué.