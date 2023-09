Walt Disney : ABC, pas si simple ?

(Boursier.com) — Les rumeurs de discussions de Walt Disney à propos d'une vente d'ABC seraient grandement exagérées, à en croire le New York Post. Des sources proches du dossier ont déclaré au NY Post qu'aucun banquier n'avait d'ailleurs été embauché et qu'aucun document de vente ne circulerait, tandis que Nexstar, qui aurait entamé la semaine dernière des négociations préliminaires concernant l'acquisition d'ABC, ne serait pas en bonne position pour payer ce que Disney envisagerait probablement pour ABC, étant donné qu'un prix réaliste pour l'activité se situerait entre 7 et 8 milliards de dollars, ce qui "terrifierait" les actionnaires de Nexstar. Une source ayant une connaissance directe de la situation ajoute qu'une grande société de capital-investissement a exprimé son intérêt pour un accord avec Disney ces derniers jours. Le géant du divertissement a répondu qu'il évaluait ses options sur ABC et n'avait pas entamé de processus de vente...