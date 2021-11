Walt Disney : -7% après la déception sur les abonnements à Disney+

(Boursier.com) — Walt Disney a chuté de 7% jeudi à Wall Street, retombant à 162,11$, son plus bas niveau de l'année, après avoir publié hier soir après la clôture des bénéfices et des ventes inférieurs aux attentes pour son 4e trimestre fiscal, notamment en raison d'un nombre moins élevé que prévu de nouveaux abonnés à son service de streaming Disney+, lancé il y a tout juste deux ans.

L'action Disney a désormais perdu 10,5% depuis le 1er janvier, sous-performant l'indice Dow Jones dont il fait partie, qui a gagné plus de 17% depuis le 1er janvier.

Disney+ a ainsi attiré 2,1 millions de nouveaux spectateurs payants au 4e trimestre, pour atteindre 118,1 millions, en hausse de 1,8% par rapport au 3e trimestre. Ces chiffres sont inférieurs aux attentes des analystes, même en tenant compte de l'avertissement de la direction : en septembre, le CEO de Disney Bob Chapek avait ainsi parlé d'une progression séquentielle à un chiffre, et les analystes tablaient sur un total d'environ 125,3 millions d'abonnés à la fin septembre...

Les bénéfices trimestriels du groupe se sont élevés à 159 millions de dollars, soit 9 cents par action, contre une perte de 39 cents un an plus tôt, où les comptes avaient été marqués par la pandémie de covid. Après ajustements le bpa ressort à 37 cents contre une perte de 20 cents un an plus tôt, mais les analystes du consensus FactSet tablaient sur 52 cents. Les ventes ont progressé de 26% pour atteindre 18,53 Milliards de dollars, contre 14,71 Mds$ un an plus tôt, mais les analystes attendaient un peu mieux, à 18,8 Mds$.