Walt Disney (+14%) au Royaume enchanté du streaming !

(Boursier.com) — L 'action Walt Disney bondit de plus de 14% en séance vendredi à Wall Street, au lendemain d'une journée virtuelle d'investisseurs au cours de laquelle le géant américain des loisirs a dévoilé des données et des ambitions impressionnantes pour ses services de vidéo en streaming, dont Disney+, lancé il y a à peine plus d'un an.

Alors que les autres activités de Disney (parcs à thème, croisières...) ont subi les affres de la crise sanitaire, entraînant de lourdes pertes au trimestre achevé fin septembre, ainsi que 32.000 suppressions d'emplois, le streaming a largement profité des mesures de confinement prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Des prévisions d'abonnés triplées par rapport à 2019

Disney+ a ainsi conquis 86,8 millions d'abonnés à la date du 2 décembre, contre un peu plus de 73 millions en fin de quatrième trimestre fiscal, achevé le 3 octobre. En incluant Hulu et ESPN+, les services de streaming du groupe comptent au total environ 137 million d'abonnés.

A horizon de la fin de l'exercice 2024, le groupe vise désormais 260 millions de clients pour Disney+ et 350 millions pour Disney+, Hulu et ESPN+ réunis, ce qui correspond à tripler ses ambitions initiales faites à l'automne 2019 (80 à 90 millions d'abonnés à Disney+)...

Le groupe prévoit aussi d'augmenter ses investissements pour fournir des contenus à ces services de streaming, investissements qui devraient atteindre 14 à 16 Mds$ sur l'exercice 2024.

A titre de comparaison, le leader mondial du streaming, Netflix (-0,5%) revendique actuellement 195 millions d'abonnés dans le monde et à dépensé 15 Mds$ en contenus l'an dernier, 13 ans après la création du groupe. Les autres acteurs du streaming (HBO Max d'AT&T, Peacock de Comcast, Paramount+ de ViacomCBS, Apple+...) sont loin derrière les deux leaders Disney et Netflix tant en termes de projets d'investissements et de nombre d'abonnés.

Des hausses de prix prévues en mars 2021

Disney a aussi impressionné jeudi les investisseurs en dévoilant des projets de production de dizaines de nouveaux programmes et films pour tous ses supports et franchises, dont Disney, Star Wars, Marvel, National Geographic, et Pixar franchises. Des projets qui seront déclinés soit directement sur Disney+ ou qui seront lancés au cinéma lorsque la crise du Covid sera passée.

Fort du succès de Disney+, le groupe a annoncé jeudi une hausse du prix de l'abonnement Disney+ aux Etats-Unis, à 7,99$ par mois, soit 1$ supplémentaire, à partir de mars 2021.

En Europe, l'abonnement à Disney+ coûtera 2 euros de plus, soit 8,99 euros par mois, au lieu de 6,99 euros, à partir du 23 février 2021. Cette hausse de prix sera toutefois accompagnée de nouveaux contenus appelés STAR et d'une section "pour adultes". A noter cependant que les abonnés arrivés avant le 23 février 2021 pourront conserver leur abonnement à 6,99 euros par mois pendant 6 mois supplémentaires.