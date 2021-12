Walmart va distribuer les pilules Covid-19 de Pfizer et Merck !

(Boursier.com) — Walmart et Sam's Club sont prêts à recevoir et à distribuer les médicaments antiviraux Covid-19 autorisés par la FDA, Paxlovid et Molnupiravir, cette semaine, dans la limite des stocks disponibles. Les médicaments de Pfizer et Merck ne seront disponibles que dans certains magasins Walmart et Sam's Club dans un nombre limité d'États jusqu'à ce que davantage d'approvisionnement soit disponible.

Les médicaments ne sont en outre disponibles que sur ordonnance d'un fournisseur de soins de santé. Une ordonnance électronique peut être utilisée. Étant donné que les médicaments antiviraux Covid-19 sont prescrits aux personnes atteintes du virus, ils ne seront disponibles chez Walmart et Sam's Club que par ramassage en bordure de rue ou via les fenêtres des pharmacies.

Walmart a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral et les services de santé des États pour sélectionner les endroits où les États ont déterminé que le traitement était le plus nécessaire. Bien que l'approvisionnement initial en médicaments soit limité, les pharmacies Walmart et Sam's Club sont prêtes à aider à élargir l'accès aux traitements à l'échelle nationale.

"Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires étatiques et fédéraux pour donner accès à de nouvelles options de traitement telles que les médicaments antiviraux Covid-19 autorisés, au fur et à mesure qu'ils deviennent disponibles", a déclaré Kevin Host, vice-président senior de la pharmacie chez Walmart. "Ce médicament offre aux clients la possibilité de se traiter à la maison et aide à réduire le fardeau de nos hôpitaux et de nos communautés. Comme nous le faisons depuis le début de la pandémie, nous sommes fiers de soutenir nos communautés par le biais d'articles essentiels de tous les jours, d'aliments sains, de vaccins, de médicaments et d'autres besoins en matière de soins de santé alors que nous travaillons tous ensemble pour surmonter la pandémie".