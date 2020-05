Walmart : une hypercroissance de 74% dans le e-commerce !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Walmart, le colosse américain de la grande distribution, a battu le consensus de profit sur le trimestre clos et affiché une incroyable croissance de 74% dans le commerce en ligne. Pour son premier trimestre fiscal, le groupe de l'Arkansas a dégagé un bénéfice net de 3,99 milliards de dollars soit 1,40$ par titre, contre 3,84 milliards un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,18$, contre un consensus FactSet de 1,12$. Les revenus ont totalisé 134,6 milliards de dollars, contre 123,9 milliards un an avant et 132,7 milliards de consensus. La croissance US à comparable a atteint 10%, avec l'alimentation, les biens de consommation et le bien-être. En outre, Walmart fermera Jet.com, du fait de la force confirmée de la marque Walmart.com.

Le détaillant a retiré sa guidance pour l'exercice fiscal 2021, du fait des incertitudes entourant la pandémie de coronavirus Covid-19.