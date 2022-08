Walmart : trois semaines avec son 'warning', le groupe relève ses prévisions de profits !

(Boursier.com) — Walmart , géant américain de la grande distribution, prend de la hauteur avant bourse à Wall Street après la publication de trimestriels supérieurs aux attentes, assortis d'une guidance revue à la hausse. Pour le trimestre clos, deuxième trimestre de l'exercice fiscal décalé 2023, le bénéfice GAAP par action a été de 1,88$ et le bpa ajusté de 1,77$ (1,62$ de consensus FactSet). La compagnie a livré une forte croissance mondiale, partiellement tirée par l'inflation. Les revenus totaux ont été de 152,9 milliards de dollars, en augmentation de 8,4% en glissement annuel et de 9,1% à devises constantes, à comparer à un consensus de 151 milliards de dollars. La croissance US à comparable a été de 6,5%, portant à 11,7% la hausse sur deux ans. Le e-commerce a progressé de 12% en glissement annuel et de 18% sur deux ans. Sam's Club a affiché 9,5% de croissance à comparable. Walmart International a affiché une expansion de 5,7%. Sur ce trimestre clos fin juillet, le bénéfice net a été de 5,15 milliards de dollars, à comparer aux 4,28 milliards de l'an dernier.

Ainsi, le groupe a dépassé les attentes de marché, et se permet même de relever ses estimations annuelles de bénéfices par action, trois semaines seulement... après avoir livré un avertissement.

"Les mesures que nous avons prises pour améliorer les niveaux de stocks aux États-Unis, ainsi qu'une combinaison plus importante de ventes dans l'épicerie, ont exercé une pression sur la marge bénéficiaire du deuxième trimestre et sur nos perspectives pour l'année", a déclaré le directeur général Doug McMillon. "Nous avons bien progressé tout au long du trimestre sur le plan opérationnel pour améliorer les coûts de notre chaîne d'approvisionnement, et ce travail se poursuit".

Walmart relève donc ses prévisions de bénéfice par action, tablant pour l'exercice 2023, sur une baisse de 9% à 11%, alors que le groupe envisageait auparavant un déclin de 11% à 13%, selon les estimations prudentes fournies fin juillet. En ce qui concerne les ventes, la société a affirmé sa perspective d'une croissance de 4,5%.

Par ailleurs, le groupe a conclu un accord avec Paramount Global pour offrir aux abonnés du programme d'adhésion Walmart+ l'accès au service de streaming Paramount+, à partir de septembre.