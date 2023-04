Walmart supprimerait plus de 2.000 postes

(Boursier.com) — Walmart , géant américain de la grande distribution, supprimerait plus de 2.000 emplois dans cinq entrepôts de commerce électronique aux États-Unis, a indiqué hier l'agence Bloomberg, citant des documents réglementaires. Les licenciements comprendraient plus de 1.000 postes dans un entrepôt à Fort Worth, au Texas, ainsi que 600 emplois dans un centre de traitement des commandes en Pennsylvanie, 400 en Floride et 200 dans le New Jersey. Des coupes additionnelles sont prévues en Californie. Walmart se développe en parallèle dans certains domaines en ajustant ses magasins et ses centres de distribution pour gérer davantage de commandes en ligne, a indiqué à Bloomberg un porte-parole du détaillant. Cela pourrait donc permettre au groupe de réaffecter certains travailleurs plutôt que de supprimer leurs postes. Par conséquent, l'impact net sur l'emploi total chez Walmart, plus grand employeur du secteur privé américain, demeure incertain.